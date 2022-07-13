Наручные часы Гитлера продали на аукционе за 234 миллиона рублей

Золотые наручные часы Адольфа Гитлера продали на аукционе в США за 234 миллиона рублей

Наручные часы, принадлежавшие лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, продали на аукционе в США за миллионы долларов. Об этом пишет Daily Mail.

В материале сообщается, что упомянутый аксессуар был изготовлен швейцарским производителем часов класса люкс LeCoultre. Золотой корпус изделия украшен символикой Третьего рейха, гравировкой в виде инициалов политика и трех знаковых для него дат: рождения, назначения канцлером Германии и победы партии нацистов на выборах. Известно, что часы ушли с молотка за четыре миллиона долларов (около 234 миллионов рублей).

Считается, что аксессуар был подарен Гитлеру членами нацистской партии в 1933 году, а 4 мая 1945-го, за несколько дней до самоубийства фюрера, часы похитил французский солдат во время штурма резиденции в Баварских Альпах.

Ранее в июле единственная пластинка с песней американского исполнителя и киноактера Боба Дилана была продана на аукционе Christie’s в Лондоне. Сообщалось, что на эксклюзивном звуковом носителе была записана песня Blowin’ in the Wind, выпущенная в 1962 году. Лот ушел с молотка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (91,5 миллиона рублей) при стартовой стоимости в 600 тысяч фунтов стерлингов (36,6 миллиона рублей).