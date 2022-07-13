США уличили в использовании Украины для восстановления власти в мире

SCMP: США воспользовались конфликтом на Украине, чтобы вернуть себе былое могущество

Власти США воспользовались конфликтом на Украине, чтобы вернуть себе былое могущество. Об этом говорится в статье гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP).

По словам автора материала, использовав ситуацию на Украине, Соединенные Штаты смогли восстановить свою власть в мире. Однако, как считает журналист, на этом американские власти могут не остановиться.

«Следующим в списке идет Китай, который США травят из-за Тайваня, за которым, возможно, следует Иран, против которого создается новый альянс на Ближнем Востоке», — пишет издание.

Журналист сравнивает игру за власть с сюжетом из кинокартины «Крестный отец», «где Майкл Корлеоне, взяв бразды правления семейным бизнесом, решает одним махом покончить со всеми своими врагами».

Ранее обозреватель издания Брендан Дауэрти заявил, что победа России на Украине станет вторым крупным поражением США после «унизительного» вывода войск из Афганистана. Он отметил, что попытки Соединенных Штатов создать дополнительные издержки для Москвы во время проведения спецоперации сделают триумф более масштабным, если Киеву не удастся осуществить решающее стратегическое отступление.