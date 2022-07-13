Херсонские власти попросили Россию помочь восстановить Новую Каховку

Власти Херсонской области попросили у России помощи в восстановлении Новой Каховки

Власти Херсонской области попросили у России помощи с восстановлением Новой Каховки, попавшей под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации области Екатерину Губареву.

По ее словам, вопросами восстановления города займется рабочая группа. «Направлена техника и волонтеры. Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион», — заявила Губарева.

Украинские войска обстреляли Новую Каховку из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ночь на 12 июля. В результате погибли 7 человек, 90 получили ранения. В городе разрушены 65 жилых домов, 2 школы, 3 детсада и свыше 200 магазинов. Кроме того, из-за обстрела загорелись и сдетонировали склады с селитрой.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка были выпущены снаряды калибра 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.

Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву. Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.