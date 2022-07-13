В Новой Каховке сообщили об оставшихся под завалами людях

Глава ВГА Херсонской области Сальдо заявил, что под завалами в Новой Каховке остались люди

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под завалами в Новой Каховке остаются люди. Его цитирует ТАСС.

По словам Сальдо, часть людей уже извлекли из-под завалов. «Остаются пока пропавшими без вести пять человек. Не совсем понятно, они под завалами или их просто на месте не было», — заявил он.

В ночь на 12 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку из американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки в городе были разрушены 65 жилых домов, две школы, три детсада и свыше 200 магазинов. Под завалами оказались десятки людей, семеро погибли, 90 получили ранения. Кроме того, в результате удара по городу загорелись и сдетонировали склады с селитрой.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка были выпущены снаряды калибра 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.

Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву. Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.