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В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма

CTV: Минздрав Канады выявил первые в стране случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Канаде выявили первые несколько случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма BA.2.75. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на специалистов Минздрава.

«По состоянию на 6 июля в Канаде предварительно выявлено пять случаев BA.2.75», — указал источник.

Представитель ведомства отметил, что данные могут быть уточнены, так как еще продолжаются необходимые исследования.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал об особенностях новых подвидов омикрон-штамма. Он сообщил, что распространение этих видов коронавируса практически не останавливают ни вакцинация, ни наличие антител от перенесенного ранее заболевания. По словам доктора, новые подвиды омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5 становятся доминирующими.

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Марина Совина
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