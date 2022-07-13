В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма
CTV: Минздрав Канады выявил первые в стране случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма
В Канаде выявили первые несколько случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма BA.2.75. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на специалистов Минздрава.
«По состоянию на 6 июля в Канаде предварительно выявлено пять случаев BA.2.75», — указал источник.
Представитель ведомства отметил, что данные могут быть уточнены, так как еще продолжаются необходимые исследования.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал об особенностях новых подвидов омикрон-штамма. Он сообщил, что распространение этих видов коронавируса практически не останавливают ни вакцинация, ни наличие антител от перенесенного ранее заболевания. По словам доктора, новые подвиды омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5 становятся доминирующими.