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КНДР произвела выстрел в сторону Желтого моря

Yonhap: южнокорейские военные засекли артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря

Фото: China Stringer Network / Reuters

Военные Южной Кореи засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что выстрелы происходят на фоне проведения совместных воздушных учений США и Южной Кореи.

В воскресенье, 10 июля, южнокорейские военные рассказали о нескольких выстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО) со стороны КНДР. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея заявил журналистам, что были обнаружены следы от предполагаемых выстрелов примерно с 18:21 до 18:37 по местному времени. В связи с этим Южная Корея решила повысить бдительность и готовность вооруженных сил.

В мае сообщалось, что Северная Корея четыре раза за месяц произвела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. В ответ на это в июне Южная Корея и США провели запуски восьми ракет.

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Марина Совина
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