Неизвестный забросал коктейлями Молотова военкомат в Подмосковье

В Можайске неизвестный попытался поджечь военкомат коктейлями Молотова

В подмосковном Можайске неизвестный попытался поджечь военкомат коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Инцидент произошел на улице Фрунзе в ночь на 13 июля. Мужчина бросил в здание военного комиссариата две бутылки с зажигательной смесью, однако пожара не произошло. После этого поджигатель скрылся.

Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

5 июня стало известно, что в Тульской и Московской областях силовики задержали двоих подозреваемых в поджогах военкоматов.