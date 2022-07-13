Силовые структуры
Неизвестный забросал коктейлями Молотова военкомат в Подмосковье
В Можайске неизвестный попытался поджечь военкомат коктейлями Молотова
В подмосковном Можайске неизвестный попытался поджечь военкомат коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.
Инцидент произошел на улице Фрунзе в ночь на 13 июля. Мужчина бросил в здание военного комиссариата две бутылки с зажигательной смесью, однако пожара не произошло. После этого поджигатель скрылся.
Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
5 июня стало известно, что в Тульской и Московской областях силовики задержали двоих подозреваемых в поджогах военкоматов.