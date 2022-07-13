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Неизвестный забросал коктейлями Молотова военкомат в Подмосковье

В Можайске неизвестный попытался поджечь военкомат коктейлями Молотова

Фото: телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

В подмосковном Можайске неизвестный попытался поджечь военкомат коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Инцидент произошел на улице Фрунзе в ночь на 13 июля. Мужчина бросил в здание военного комиссариата две бутылки с зажигательной смесью, однако пожара не произошло. После этого поджигатель скрылся.

Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

5 июня стало известно, что в Тульской и Московской областях силовики задержали двоих подозреваемых в поджогах военкоматов.

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Елизавета Новикова
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