В НАТО заявили о несконцентрированности на присоединении Украины к альянсу

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс сконцентрирован на военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас альянс сконцентрирован на военной помощи Киеву, а не на его присоединении к блоку. Об этом сообщает ТАСС.

На совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента он отметил, что сейчас все силы Североатлантического альянса направлены на сохранение независимости Украины. «Это главное сейчас, а не членство в НАТО», — добавил он, рассказав о намерении модернизировать военные институты страны, чтобы Киев со временем приблизился к членству.

По словам Столтенберга, военно-политический блок работает над тем, чтобы увеличить поставки тяжелых, современных систем вооружений. При этом, указал он, НАТО не считает себя стороной конфликта на Украине, «поскольку ответственность альянса заключается в обеспечении безопасности граждан и недопущении эскалации».

Ранее в июне на вопрос, сможет ли после завершения вооруженного конфликта Украина вступить в блок, как Финляндия и Швеция, Столтенберг заявил: «Дверь в НАТО остается открытой». Также он признал, что альянсу приходится платить свою цену из-за поддержки Киева.