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В Карелии восстановят ряд объектов к празднованию 800-летия крещения карел

В карельском поселке Куркиеки к 800-летию крещения карел запланировали реставрацию зданий

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

В поселке Куркиеки Сортавальского района Карелии к 800-летию празднования крещения карел запланирована реставрация зданий и краеведческого и культурно-просветительских центров, а также строительство часовни и создание инсталляций в духе Средневековья. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Куркиеки выбрали одной из центральных площадок празднования 800-летия крещения карел. Так во время подготовки к мероприятию пройдет ремонт Куркиекского краеведческого и православного культурно-просветительского центров.

Кроме того, в районе Приозерского шоссе установят часовню во имя святого князя Ярослава Всеволодовича, который согласно летописям «крестил множество Корел», и создадут средневековую систему сигнальных огней на вершинах скальной гряды.

«Все время за эту территорию шла борьба со шведами, граница несколько раз менялась то в одну, то в другую сторону. Изначально здесь были построены православные церкви, когда крестили карелов, затем их разрушили шведы. Потом здесь стояла кирха ее тоже разрушили, пришло время восстановить историческую справедливость», — заявил министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Ранее сообщалось, что РЖД с 15 июня по 28 августа запускает от Сортавалы специальные рельсовые автобусы до популярной горы Воттоваара в Карелии. Отмечалось, что расписание составлено из расчета времени, которое потребуется для восхождения на гору и возвращения поездом обратно в Сортавалу, где туристы смогут пересесть на поезда до Москвы и Санкт-Петербурга.

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Дарья Рыбак
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