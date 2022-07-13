Посол ЛНР обвинил ВСУ в уничтожении больниц на оставленных территориях

Посол ЛНР Мирошник заявил, что ВСУ уничтожают медучреждения на оставленных территориях

Все медицинские учреждения на взятых под контроль Народной милицией территориях были разрушены или повреждены Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

Дипломат обвинил украинских военных не только в уничтожении больниц, но и намеренной поломке медицинского оборудования на оставленных рубежах.

«Там уничтожалась медтехника — аппараты МРТ, установки компьютерной томографии, целенаправленно был сожжен северодонецкий роддом», — рассказал Мирошник.

Он пояснил, что командование ВСУ ставит перед собой цель «оставить за собой выгоревшую пустыню», однако специалисты ЛНР уже приступили к ликвидации последствий этих инцидентов.

«Нам удастся в максимально короткие сроки создать возможности для восстановления — обеспечить возвращение людей в сохранившееся жилье, а дальше поэтапно решать проблемы с обеспечением жизнедеятельности городов», — пообещал посол.

Ранее Мирошник уточнил данные по поводу ночного обстрела Луганска со стороны Украины. Он заявил, что ни одна из ракет не попала в город — большинство были сбиты или упали на окраинах.