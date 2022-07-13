Посол ЛНР обвинил ВСУ в уничтожении больниц на оставленных территориях
Все медицинские учреждения на взятых под контроль Народной милицией территориях были разрушены или повреждены Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.
Дипломат обвинил украинских военных не только в уничтожении больниц, но и намеренной поломке медицинского оборудования на оставленных рубежах.
«Там уничтожалась медтехника — аппараты МРТ, установки компьютерной томографии, целенаправленно был сожжен северодонецкий роддом», — рассказал Мирошник.
Он пояснил, что командование ВСУ ставит перед собой цель «оставить за собой выгоревшую пустыню», однако специалисты ЛНР уже приступили к ликвидации последствий этих инцидентов.
«Нам удастся в максимально короткие сроки создать возможности для восстановления — обеспечить возвращение людей в сохранившееся жилье, а дальше поэтапно решать проблемы с обеспечением жизнедеятельности городов», — пообещал посол.
Ранее Мирошник уточнил данные по поводу ночного обстрела Луганска со стороны Украины. Он заявил, что ни одна из ракет не попала в город — большинство были сбиты или упали на окраинах.