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Посол ЛНР обвинил ВСУ в уничтожении больниц на оставленных территориях

Посол ЛНР Мирошник заявил, что ВСУ уничтожают медучреждения на оставленных территориях

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Все медицинские учреждения на взятых под контроль Народной милицией территориях были разрушены или повреждены Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

Дипломат обвинил украинских военных не только в уничтожении больниц, но и намеренной поломке медицинского оборудования на оставленных рубежах.

«Там уничтожалась медтехника — аппараты МРТ, установки компьютерной томографии, целенаправленно был сожжен северодонецкий роддом», — рассказал Мирошник.

Он пояснил, что командование ВСУ ставит перед собой цель «оставить за собой выгоревшую пустыню», однако специалисты ЛНР уже приступили к ликвидации последствий этих инцидентов.

«Нам удастся в максимально короткие сроки создать возможности для восстановления — обеспечить возвращение людей в сохранившееся жилье, а дальше поэтапно решать проблемы с обеспечением жизнедеятельности городов», — пообещал посол.

Ранее Мирошник уточнил данные по поводу ночного обстрела Луганска со стороны Украины. Он заявил, что ни одна из ракет не попала в город — большинство были сбиты или упали на окраинах.

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Алевтина Запольская
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