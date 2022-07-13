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Еще одна пляжная европейская страна сняла все ограничения на въезд для россиян

АТОР: Мальта с 25 июля снимет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Власти еще одной пляжной европейской страны, Мальты, снимут все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян, с 25 июля. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно обновленным протоколам, все прибывающие в республику путешественники из третьих стран освобождаются от предъявления сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении и сдачи анализов на COVID-19. Для въезда в страну им понадобится только действующая виза.

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Отмечается, что решение об отмене антиковидных мер связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране, а также высоким уровнем вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Ранее в июле сообщалось, что власти Австралии также сняли все ограничения на въезд для иностранцев. По мнению министра внутренних дел Клэр О'Нил, нововведения позволят не только увеличить турпоток, но и сократить задержки в аэропортах страны.

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Валентина Процкова
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