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Австралия сняла все ограничения на въезд для россиян

Австралия с 6 июля снимает все коронавирусные ограничения на въезд для туристов

Фото: Taras Vyshnya / Shutterstock

Власти Австралии сняли все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно обновленным протоколам, с 6 июля все приезжающие в страну туристы больше не обязаны заполнять цифровую пассажирскую декларацию (DPD) для подтверждения статуса вакцинации от COVID-19.

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По словам министра внутренних дел Клэр О'Нил, нововведения позволят не только увеличить турпоток в Австралию, но и сократить задержки в аэропортах страны. При этом отмечается, что авиаперевозчики, а также операторы круизных лайнеров по-прежнему могут предъявлять дополнительные требования для пассажиров.

1 июля власти Маврикия отменили все коронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. Теперь прибывающие на остров отдыхающие освобождаются от тестирования на COVID-19 в аэропорту прилета и соблюдения двухнедельного карантина.

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Валентина Процкова
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