Еще одна популярная пляжная страна отменила все ограничения на въезд для россиян

АТОР: Маврикий отменил ПЦР-тестирование и карантин для въезда туристов с 1 июля

Власти еще одной популярной пляжной страны, Маврикия, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе для россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно обновленным протоколам, с 1 июля все прибывающие на остров туристы, вне зависимости от статуса вакцинирования, не обязаны проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту прилета и соблюдать двухнедельный карантин.

Для въезда в африканскую страну путешественникам рекомендуется заполнить цифровую туристическую форму Mauritius All in One на сайте министерства здравоохранения республики и получить QR-код, который нужно предъявить сотрудникам аэропорта по прибытии на Маврикий.

В июне власти Танзании также упростили правила въезда для россиян, вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V». Теперь привитые соотечественники не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста или других анализов по прибытии.