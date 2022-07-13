Трамп предрек сообщнице миллионера-педофила Эпштейна его же конец

Экс-президент США Трамп предрек сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл смерть в тюрьме

Экс-президент США Дональд Трамп на личной странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) предрек смерть в тюрьме Гислейн Максвелл, сообщнице миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, которую приговорили к 20 годам лишения свободы за участие в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Позднее запись была удалена, но осталась в веб-архивах соцсети.

«Покойся с миром, Гислейн Максвелл, [которая] покончит с собой в следующем месяце», — написал Трамп. По его мнению, Гислейн ждет такой же конец, что и Эпштейна.

В судебном иске к Максвелл было сказано, что она «годами сексуально эксплуатировала молодых девушек» и помогала Эпштейну с их подбором и подготовкой. В итоге сторона обвинения запрашивала для нее 30 лет лишения свободы.

Максвелл была осуждена за торговлю несовершеннолетними девушками для Эпштейна в конце декабря 2021 года. Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, сообщил, что присяжные признали Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения сексуальной торговли и секс-торговли лицами моложе 18 лет.

Американского миллионера считают виновным в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Его задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке, а в августе того же года он, предположительно, свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.