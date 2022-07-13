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Модель OnlyFans разбогатела на оскорблениях мужчин

Разбогатевшая на оскорблениях мужчин модель OnlyFans Джуэлс: милых клиентов труднее ругать

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вебкам-модель и звезда OnlyFans Нова Джуэлс рассказала, как разбогатела на оскорблениях мужчин. Интервью с ней приводит Daily Star.

Девушка, которая ругает клиентов по их просьбе, заявила, что зарабатывает три-четыре тысячи фунтов стерлингов (примерно 200-280 тысяч рублей) в месяц. «Мужчины действительно тратят целое состояние на то, чтобы их буквально разносили в пух и прах», — пояснила она.

При этом героиня материала отметила, что на начальном этапе карьеры она боялась перейти черту во время подобных сеансов. Однако, по словам модели, «заказчики» уверяли ее, что им все нравится. «Их легче унизить, если они надоедливые, неприятные, раздражающие люди, но может быть трудно, когда попадается милый человек», — поделилась девушка своими наблюдениями.

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Кроме того, Джуэлс указала, что в ее работе, несмотря на общественное порицание, есть положительная сторона: клиенты поддерживают модель, делают комплименты и интересуются ее жизнью.

В апреле сообщалось, что изучающая парикмахерское искусство девушка-гот Руби Глум из Шотландии стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин. Жительница Глазго призналась, что в детстве подвергалась издевательствам за свой внешний вид со стороны школьников. По словам девушки, она была значительно выше ростом своих сверстников, к тому же являлась фанаткой ню-метал-группы Slipknot. Однако повзрослев, Глум обрела популярность у мужчин благодаря нестандартному, по ее мнению, имиджу.

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Карина Черных
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