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Минобороны заявило об уничтожении двух командных пунктов ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС России уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За прошедшие сутки воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом в среду, 13 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также заявили, что российские военные нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в районе населенного пункта Северск. Были поражены семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области, добавили в Минобороны.

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Евгения Куликова
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