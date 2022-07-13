Минобороны заявило об уничтожении двух командных пунктов ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС России уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов ВСУ

За прошедшие сутки воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом в среду, 13 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также заявили, что российские военные нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в районе населенного пункта Северск. Были поражены семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области, добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

12 июля глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) хочет отснять три постановочных видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов.