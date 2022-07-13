Воюющий на Украине британский наемник пожаловался на нехватку чипсов

Воюющий на Украине британский наемник Крейг рассказал, что мечтает о чипсах

Британский наемник Крейг, сражающийся в рядах иностранного легиона на Украине, пожаловался на нехватку еды и боеприпасов. В беседе с журналистом издания The Independent он рассказал, что во время боевых действий больше всего мечтает о чипсах с солью и уксусом.

По словам мужчины, он стал добровольцем, хотя ранее не имел боевого опыта. В своей родной стране он работал инженером по прокладке сетевых кабелей, пока не вышел на пенсию. Но вот уже четыре месяца Крейг находится на передовой.

Он заметил, что военнослужащие проводят много времени в окопах, а потому очень ценят каждую мелочь, которая дарит ощущение уюта. «Однажды нам прислали 2000 носков как раз тогда, когда у всех они закончились. Это было лучшее, что когда-либо было. Носки, ты можешь в это поверить?» — спросил он корреспондента Бела Трю, отметив, что еще больше радуется закускам.

«Для меня это чипсы с солью и уксусом, я их очень хочу, это лучшие чипсы в мире. Я попросил всех, кого знаю, прислать их мне. Только на то, чтобы пройти таможню, уйдет целая вечность. Маленькие вещи действительно могут изменить ваш день», — добавил он.

По информации издания, на Украине якобы находятся до 20 тысяч иностранцев из разных стран мира. Как сообщил The Independent представитель иностранного легиона, их вербовка ведется постоянно. В свою очередь Крейг уточнил, что вместе с ним сражаются пять британцев, а также поляки, американцы, австралийцы, бразильцы и даже один человек с Тайваня. По словам мужчины, перед тем как попасть в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), все они прошли жесткий отбор. «Многие из них [кого не приняли] были молоды и волновались. Страшно каждый день. Наша позиция может стать довольно сложной», — объяснил он.

Наемник вспомнил, как однажды их позицию поразили 36 крылатыми ракетам. «И это было довольно страшно. Я действительно думал в то время: "Что я тут делаю?"» — отметил он. Крейг также рассказал, что все иностранцы подписывают годовые контракты и, в отличие от украинцев, могут уехать, когда захотят.

12 июля Министерство обороны России опубликовало сводные данные о численности и происхождении иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Согласно им, всего на стороне Украины воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой их число составляет 2741.

Среди стран, из которых прибыли добровольцы, — Новая Зеландия (1 человек), Иран (1), Китай (1) и Чили (1). Лидируют по числу наемников Польша (1835 человек), Канада (605) и США (544).

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