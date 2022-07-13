Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Воюющий на Украине британский наемник пожаловался на нехватку чипсов

Воюющий на Украине британский наемник Крейг рассказал, что мечтает о чипсах

Фото: Esperanza Doronila / Unsplash

Британский наемник Крейг, сражающийся в рядах иностранного легиона на Украине, пожаловался на нехватку еды и боеприпасов. В беседе с журналистом издания The Independent он рассказал, что во время боевых действий больше всего мечтает о чипсах с солью и уксусом.

По словам мужчины, он стал добровольцем, хотя ранее не имел боевого опыта. В своей родной стране он работал инженером по прокладке сетевых кабелей, пока не вышел на пенсию. Но вот уже четыре месяца Крейг находится на передовой.

Он заметил, что военнослужащие проводят много времени в окопах, а потому очень ценят каждую мелочь, которая дарит ощущение уюта. «Однажды нам прислали 2000 носков как раз тогда, когда у всех они закончились. Это было лучшее, что когда-либо было. Носки, ты можешь в это поверить?» — спросил он корреспондента Бела Трю, отметив, что еще больше радуется закускам.

«Для меня это чипсы с солью и уксусом, я их очень хочу, это лучшие чипсы в мире. Я попросил всех, кого знаю, прислать их мне. Только на то, чтобы пройти таможню, уйдет целая вечность. Маленькие вещи действительно могут изменить ваш день», — добавил он.

Материалы по теме:
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

По информации издания, на Украине якобы находятся до 20 тысяч иностранцев из разных стран мира. Как сообщил The Independent представитель иностранного легиона, их вербовка ведется постоянно. В свою очередь Крейг уточнил, что вместе с ним сражаются пять британцев, а также поляки, американцы, австралийцы, бразильцы и даже один человек с Тайваня. По словам мужчины, перед тем как попасть в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), все они прошли жесткий отбор. «Многие из них [кого не приняли] были молоды и волновались. Страшно каждый день. Наша позиция может стать довольно сложной», — объяснил он.

Наемник вспомнил, как однажды их позицию поразили 36 крылатыми ракетам. «И это было довольно страшно. Я действительно думал в то время: "Что я тут делаю?"» — отметил он. Крейг также рассказал, что все иностранцы подписывают годовые контракты и, в отличие от украинцев, могут уехать, когда захотят.

12 июля Министерство обороны России опубликовало сводные данные о численности и происхождении иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Согласно им, всего на стороне Украины воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой их число составляет 2741.

Среди стран, из которых прибыли добровольцы, — Новая Зеландия (1 человек), Иран (1), Китай (1) и Чили (1). Лидируют по числу наемников Польша (1835 человек), Канада (605) и США (544).

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полетах самолетов НАТО перед атакой на Новую Каховку
Блогерша раскрыла способ сделать идеальную укладку за считанные секунды
На Украине заметили британские бронетранспортеры
В Росавиации прокомментировали данные о госпитализации Нерадько
После жестокого избиения школьницы в российском детском лагере началась проверка
Озвучены возможные темы встречи президентов России и Ирана
Водитель автобуса выехал на встречку и врезался в грузовик в российском регионе
Стало известно число пользователей российского магазина приложений
Белорусскую журналистку осудили на восемь лет по статье о госизмене
Следствие потребовало поместить в СИЗО бывшего замглавы МЧС России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.