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Названы влияющие на добычу нефти в России факторы

Скрябин: предполагать, что Россия сократит добычу нефти в будущем году, пока рано

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На уровень добычи нефти в России в 2023 году будут влиять ценовая конъюнктура на глобальных рынках и санкционная повестка. Эти и другие факторы назвал эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин в разговоре с «Лентой.ру».

Уровень добычи нефти в России в будущем году будет зависеть от комплекса факторов, подчеркнул специалист. «Все, начиная от ценовой конъюнктуры на глобальных рынках, санкционной повестки, возможности найти новые рынки сбыта в дружественных юрисдикциях, сохранения или увеличения господдержки для добычи или, наоборот, намеренного снижения добычи для улучшения ценового предложения, наличия технологических решений внутри России для увеличения добычи и так далее, будет влиять на добычу нефти», — высказался Скрябин.

Предполагать, что Россия сократит добычу нефти в будущем году, пока рано, заявил он. Все прогнозы на этот счет Скрябин назвал условными.

Ранее Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала прогноз, в котором предположила, что добыча нефти в России сократится в 2022 и 2023 годах на 0,17 миллиона и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

По версии ОПЕК, постепенную потерю рынка России обеспечат в первую очередь США, у которых добыча вырастет на 1,28 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,1 миллиона баррелей в 2023-м. Также в текущем году рост ожидается у Канады (плюс 0,19 миллиона баррелей в сутки), Бразилии и Китая (плюс 0,15 миллиона баррелей в сутки), Казахстана (плюс 0,12 миллиона баррелей в сутки).

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Виктория Немис
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