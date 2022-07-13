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Москвичей вновь предупредили о непогоде

Столичный главк МЧС предупредил москвичей о грозе и шквалистом ветре

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Москвичей вновь предупредили об ухудшении погодных условий: в городе ожидается гроза со шквалистым ветром. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях опубликовано на сайте столичного управления МЧС в среду, 13 июля.

В ведомстве уточнили, что порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Водителям рекомендовано избегать внезапных маневров, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Вечером 10 июля на Москву обрушился мощный ураган, ливень с грозой и градом. В результате разгула стихии два человека погибли, еще 18 — пострадали.

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Евгения Куликова
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