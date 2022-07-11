Синоптик назвал день окончания 30-градусной жары в Москве

Синоптик Тишковец заявил, что 30-градусная жара установится в Москве в последний за неделю

Новых ураганов в Москве на этой неделе не предвидится, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозу метеоролога, в ночь на 12 июля в столичном регионе пройдут грозы. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал 11 июля днем, когда 30-градусная жара установится в последний раз за неделю.

«Я сегодня видел предупреждение о грозе, граде, шквале, камнях с неба. Ничего этого не будет, на мой взгляд. Сегодня будет солнечная, сухая погода под плюс 30. Последнее 30-градусное тепло на этой неделе», — отметил Тишковец.

Ночью в Москву и область, действительно, придут грозы с ливнями, а температура опустится до 15-20 градусов, добавил синоптик. Однако повторения урагана, подобного тому, что был 10 июля, ждать не стоит, считает Тишковец.

«Сегодня в течение дня ожидать ураганов не стоит. Я думаю, что и далее на неделе вряд ли. Единственное, что сегодня в ночь, когда будет проходить фронт, когда будут идти ливни и гроза, где-то потреплет немножко, но и то с натяжкой. Ветер 10-15 метров в секунду — это не ураган, это довольно плотный ветер. Он сегодня в течение дня будет, но не штормовой и не ураганный», — высказался метеоролог.

Нести опасности обозначенные погодные явления не будут, заключил Тишковец. «К вечеру опять будут росчерки разрядов по небосводу и короткие ливневые дожди. Но, на мой взгляд, это опасности не несет, это обычный грозовой дождь», — замети он.

Тишковец спрогнозировал москвичам прохладную и влажную декаду. «В Москве дневная температура снизится до 19-24 градусов, ночью до 10-15», — поделился метеоролог.

Причина урагана

Тишковец объяснил, что прошедший 10 июля ураган произошел из-за фронта окклюзии. «Идет разогрев воздуха, заряжается энергия неустойчивости и возникают внутримассовые конвективные облака, которые достигают 12-13 километров — верхнего фронта атмосферы. А эта высота говорит о том что это облако очень заряженное и принесет ливни», — сообщил Тишковец.

По информации главного специалиста центра «Фобос» за прошедшие сутки в Московском регионе выпало 12-19 миллиметров влаги. «Ну и ветер был. Перед каждым грозовым облаком идет шквалистый ворот ветра. Вчера, допустим, он разгонял поток. Во Внуково, например, ветер был до 25 метров в секунду, это очень серьезно», — заключил метеоролог.

10 июля на российскую столицу обрушились мощный ураган и ливень, в результате погибли двое мужчин 26 и 62 лет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что обильные осадки в России связаны с процессами перемещения воздушных масс.