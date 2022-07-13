Игорь Николаев ответил на вопрос об эмиграции из России

Певец Игорь Николаев заявил, что никогда не хотел уехать из России

Композитор и певец Игорь Николаев заявил, что никогда не хотел уехать из России. Об этом он сообщил в интервью «7 Дней».

Отвечая на вопрос об эмиграции, 62-летний исполнитель объяснил, что отказался от идеи уехать еще в 1980-е. Когда у него впервые появилась возможность эмигрировать, он был очень востребован на родине: «Тогда у меня был самый пик популярности. Гастрольный график расписан на месяцы вперед: дворцы спорта и стадионы, по несколько концертов в день. Бесконечная работа, работа, работа. И тоже казалось, что это будет всегда».

Второй причиной, по словам артиста, была семья — супруга и дочь Юлия, которая тогда только пошла в школу.

Артист также подчеркнул, что никогда не покинет Россию из-за природы.

«Все вместе взятые Монако отдыхают по сравнению с пейзажем у сахалинского местечка Пионеры, где в детстве я бывал в лагере. До сих пор помню, как выходил из электрички и шел через поселок в сторону моря. Впереди — бесконечные заросли шиповника, аромат которого сшибает тебя с ног», — рассказал музыкант.

Ранее на слухи об эмиграции ответила коллега Николаева, эстрадная певица Лолита Милявская.