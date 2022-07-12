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Лолита объяснила свое решение остаться в России

Певица Лолита Милявская заявила о решении не покидать Россию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская и украинская эстрадная певица Лолита Милявская объяснила свое решение остаться в России. Исполнительница записала видео с ответом на вопрос об эмиграции в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

58-летняя певица поведала, что не собирается покидать страну, так как именно здесь ей удалось получить образование и построить успешную творческую карьеру: «На Украине я не поступила бы ни в один институт. Маме это сразу сказали, потому что мой отец — еврей. А вот приехала в Тамбов, спросила у однокурсников: "Ничего, что папа еврей?" Они посмотрели и сказали: "Ну и что?"».

Милявская заявила, что в России она обрела признание зрителей, а также призвала поклонников перестать задавать ей вопросы об эмиграции.

«Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу! Столько любви, сколько я получала и получаю здесь… При всех моих обстоятельствах и неправильном поведении меня страна всегда понимала. Страна — это люди», — сообщила исполнительница.

Певица также рассказала, что продолжает поддерживать дружеские отношения с другими украинскими артистами. В пример звезда привела артистку Светлану Лободу и продюсера Нателлу Крапивину, которые шесть лет назад устроили мать Милявской в больницу, а также доставляли ей лекарства, когда после нападения в Киеве ей потребовалась помощь.

В конце мая стало известно, что Лолита вывезла мать и дочь из России. По словам звезды, такое решение она приняла из-за напряженного графика.

Ранее народную артистку СССР и эстрадную певицу Софию Ротару раскритиковали из-за молчания по поводу спецоперации на Украине.

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Анастасия Астахова
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