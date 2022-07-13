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Россиян предупредили об опасном способе уничтожения банковских карт

Юрист Уткин: карты с истекшим сроком действия лучше разрезать ножницами, а не выбрасывать

Фото: Shutterstock

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин посоветовал россиянам разрезать банковские карты с истекшим сроком годности, а не выбрасывать их. Рекомендацией он поделился в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, нанесенные на пластик данные содержат информацию о банковском счете, поэтому безопаснее разрезать карту ножницами на несколько частей.

«Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки», — указал Уткин.

Юрист также посоветовал владельцам карт закрывать счет через банковское приложение, если в планах нет дальнейшего использования карты.

Ранее IT-эксперт Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать в случае утечки персональных данных. Специалист призвал в первую очередь менять пароли от электронной почты и банковских карт. Эксперт также предупредил, что в ближайшее время кибератаки на российские ресурсы могут участиться.

Что делать?
Марина Совина
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