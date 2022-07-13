Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед сезоном отпусков

В Group-IB сообщили о всплеске мошенничества с сайтами для оплаты проезда

В компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, предупредили российских пользователей о новом способе обмана, который придумали мошенники. По словам специалистов, злоумышленники начали активно подделывать сайты для оплаты проезда, пишет ТАСС.

«Специалисты центра реагирования на инциденты Group-IB (CERT-GIB) зафиксировали всплеск мошеннических ресурсов для оплаты проезда по российским автомагистралям и на городском транспорте», — сообщили в компании и добавили, что большинство поддельных сайтов появились перед началом отпускного сезона.

Представители Group-IB рассказали, что большая часть мошеннических ресурсов действовала под видом сайтов для пополнения счета петербургской транспортной карты «Подорожник». Как уточнили в компании, фишинговые сайты полностью копировали официальные ресурсы.

Отмечается, что на поддельных сайтах пользователям предлагали ввести номер карты «Подорожник», после чего их перенаправляли на фишинговую страницу для пополнения счета, где они должны были ввести данные банковской карты. В результате мошенники получали доступ к деньгам жертвы, заявили в Group-IB.

Кроме того, стало известно, что злоумышленники использовали фишинговые ресурсы оплаты проезда по автомагистралям и в московском транспорте. По словам руководителя CERT-GIB Александра Калинина, мошенники могли менять контент на этих ресурсах, например, на одном сайте россиянам сначала могли предлагать оплатить проезд по автодорогам, а затем — оплатить штрафы ГИБДД. Специалист также напомнил о необходимости внимательно проверять подлинность ресурсов, на которых проводится оплата.

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