В ЛНР понадеялись установить дипотношения с Сирией

Леонид Пасечник: ЛНР рассчитывает установить дипотношения с Сирией поле переговоров

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что в республике надеются в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько я знаю, руководство Сирии выразило готовность признать Луганскую Народную Республику. Поэтому как только будут проведены соответствующие переговоры, мы, наверное, приступим к реализации данного проекта», — заявил Пасечник в ходе пресс-тура, организованного Минобороны России.

Глава ЛНР также выразил благодарность руководству и народу Сирии за готовность признать республику.

«Для нас это на самом деле очень важно, потому что когда мы признаны, мы чувствуем себя полноценным членами всего мирового сообщества», — указал он.

Ранее МИД Сирии сообщил, что страна решила признать независимость ДНР и ЛНР. 21 февраля указ о признании ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.