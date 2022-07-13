В МИД России обвинили западные рейтинговые агентства в предвзятости

Дипломат Биричевский: рейтинговые агентства Запада предвзяты, выполняют политический заказ

Глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический в интервью РИА Новости обвинил западные рейтинговые агентства в предвзятости.

По словам дипломата, они «выполняют политический заказ, четко следуя генеральной линии руководства своих государств».

Биричевский заявил, что в этой связи давно востребовано создание «действительно независимой рейтинговой организации, которая могла бы предоставлять объективную информацию об экономике и компаниях России и других стран», а в текущих условиях это становится особенно актуально. «Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах», — подчеркнул он.

Ранее китайское рейтинговое агентство Dagong заявило о создании совместного предприятия с партнерами из США и России. Целью является организация независимой глобальной рейтинговой группы, поскольку американские агентства, по мнению компании, продемонстрировали свою неадекватность. Структура получит название Universal Credit Rating Group. Партнерами Dagong при создании фирмы будут американская Egan Jones Ratings и российская «Рус-Рейтинг».