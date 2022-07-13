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В российском регионе КамАЗ насмерть задавил пятилетнего ребенка

В Ростовской области КамАЗ насмерть сбил выбежавшего на дорогу пятилетнего ребенка

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в станице Грушевской КамАЗ насмерть задавил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, пишет 161.ru.

Инцидент произошел на улице Советской. Предварительно, 37-летний водитель грузовика сбил ребенка, так как тот неожиданно выбежал с территории частного дома на проезжую часть. Россиянин за рулем КамАЗа не успел вовремя затормозить, из-за чего наехал на несовершеннолетнего.

Пятилетний мальчик погиб на месте аварии в российском регионе от полученных травм. В ГИБДД сообщают, что несовершеннолетний находился без присмотра родителей.

Ранее в Новосибирске пьяный мужчина на «Газели» насмерть задавил полуторагодовалого сына. Россиянин сдавал задним ходом, не заметил ребенка и наехал на него. От полученных травм мальчик скончался на месте.

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Анастасия Шейкина
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