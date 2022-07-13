Экономист заявил об оставшейся в прошлом надежности вложений в валюту

Экономист Беляев заявил, что времена надежных вложений в валюту остались в прошлом

Времена, когда при помощи валюты можно было сохранить и преумножить свои сбережения, остались в прошлом. Теперь необходимо искать новые варианты вложений, при чем в рублевом выражении, подчеркнул кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Прошло то время, когда иностранная валюта по отношению к рублю рассматривалась как наиболее надежный инструмент вложения. Рубль сейчас показывает наиболее стабильные позиции. А раз у него наиболее стабильные позиции, значит нет смысла считать какую-то другую иностранную валюту более надежным финансовым инструментом вложения, чем рубль», — высказался Беляев.

Ранее иностранная валюта рассматривалась как выгодный инструмент управления своими финансами, поскольку курс рубля постоянно шел на снижение, заметил экономист. «Было выгодно обменять валюту. Это было и средство сбережения, и при длительном сроке хранения даже преумножения своих рублевых сумм», — поделился финансовый аналитик.

Сейчас актуален вопрос в какие валюты вкладываться, обозначил Беляев. «Меня часто спрашивают в какие валюты вкладываться, если не в доллар и не в евро. Ответ: никакие. Все остальные еще хуже. Необходимо искать другие варианты вложений в рублевых выражениях», — заключил экономист.

Ранее бывший президент России и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о паритете курсов доллара и евро, назвал ослабление европейской валюты последствием антироссийских санкций, а также посоветовал россиянам хранить деньги в рублях.