Ранее судимый в России украинец сбежал из центра временного содержания

Отбывший в РФ срок украинец сбежал через подкоп из центра временного содержания

Ранее судимый в России гражданин Украины сбежал из центра временного содержания, пытаясь избежать депортации: мужчина вырыл подкоп. Об этом в среду, 13 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 34-летний Сергей ранее был судим за кражу в Воронежской области. Фигуранта намеревались депортировать и поместили в центр временного содержания иностранных граждан в селе Старая Ведуга.

В один день Сергей спрыгнул с балкона второго этажа центра, куда вышел покурить, сделал подкоп под забором и сбежал с территории. Отмечается, что мужчина вырыл подкоп именно в слепой зоне камер видеонаблюдения. Беглеца задержали через сутки — он скрывался на станции «авторазборки» в Воронеже.

Ранее семеро пациентов российского рехаба сбежали из учреждения на угнанной машине охранника — они забрали транспорт, угрожая ножом. Полиция задержала беглецов в Московской области.

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