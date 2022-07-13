Россияне стали тратить на путешествия в два раза больше

Qiwi: траты россиян на отдых выросли на 117 процентов в 2022 году

Отечественные туристы стали тратить больше денег на отпуск внутри страны и за рубежом. Об этом стало известно из результатов исследования группы Qiwi, пишет ТАСС.

Средний чек на путешествия за период с апреля по июнь 2022 года увеличился более чем в два раза (на 117 процентов) по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом общий оборот денежных средств россиян в туристической сфере во втором квартале 2022 года вырос на 53 процента.

При этом регионом России, жители которого потратили больше всего денег на отпуск в июне, стала Ивановская область, где размер среднего чека на отдых превысил 127 тысяч рублей. Второе место заняло Подмосковье — в среднем в одну поездку жители вложили 94 тысячи рублей. На третьем месте — Москва, где траты в среднем составили свыше 86 тысяч рублей.

Ранее соотечественникам назвали заметно подешевевшие авианаправления июля. Больше всего упала стоимость билетов в Черногорию — 31,2 тысячи рублей против 50,2 тысячи (на 38 процентов). Также более выгодными для покупки стали билеты во Вьетнам — в страну оформляли заказы в среднем за 50,1 тысячи рублей, что на 24 процента ниже показателей июня (66,2 тысячи рублей).