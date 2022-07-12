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Россиянам назвали заметно подешевевшие авианаправления июля

OneTwoTrip: в июле больше всего подешевели авиабилеты в Черногорию, Вьетнам и Аргентину

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Стоимость билетов в Черногорию, Вьетнам и Аргентину упала в июле больше всего. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишут «Известия».

Согласно данным бронирований, заметнее всего в июле снизилась средняя стоимость перелета в Черногорию — 31,2 тысячи рублей против 50,2 тысячи (на 38 процентов). Также выгодными для покупки стали авиабилеты во Вьетнам — в страну оформляли заказы в среднем за 50,1 тысячи рублей, что на 24 процента ниже показателей июня (66,2 тысячи рублей). На третьей позиции Аргентина — отправиться сюда стало дешевле на 23 процента, чем в прошлом месяце (около 57,1 тысячи рублей).

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Четвертым выгодным направлением для россиян назвали Таиланд — цены на билеты снизились на 20 процентов (37,4 тысячи рублей в июле против 46,6 тысячи рублей в июне). Замыкает пятерку лидеров Индонезия — перелет обойдется в 46,5 тысячи рублей, что на 17 процентов ниже, чем месяцем ранее.

Также в рейтинге оказались Азербайджан и Израиль (снижение по 13 процентов), ОАЭ и Казахстан (по 11 процентов) и Греция (10 процентов).

Ранее в июле сообщалось, что россияне массово заинтересовались поездками в Финляндию, Эстонию и Литву. Так, интерес к перелетам в Финляндию вырос почти в два раза (на 94 процента), в Эстонию и Литву — на 65 и 52 процента соответственно.

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Дарья Рыбак
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