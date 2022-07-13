Названы условия помилования осужденной россиянки Сапеги

Адвокат осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги предсказал длительный процесс помилования

Помилование осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги может быть длительным процессом, предсказал адвокат россиянки Антон Гашинский. Об этом пишет NEWS.ru.

По его словам, процесс помилование может занять от месяца до полугода. Перед тем, как просьба о помиловании поступит к президенту республики Александру Лукашенко, прошение должно пройти несколько бюрократических инстанций.

Юрист назвал ряд условий, при выполнении которых россиянку смогут помиловать. «Допустим, при отсутствии каких-либо взысканий, при соблюдении режима отбывания наказания», — объяснил он.

Он также отметил, что осужденной следует внимательно относиться даже к тому, заправлена ли кровать, а также к состоянию ее одежды и внешнего вида. «К ней же могут придираться по любому поводу», — сказал Гашинский.

Адвокат подчеркнул, что также есть возможность перевести Сапегу в российскую тюрьму. Однако, как заметил юрист, помилование предпочтительнее для россиянки.