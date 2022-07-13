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США назвали сделку по иранскому атому жизнеспособной

Заместитель госсекретаря США Шерман назвала сделку по иранскому атому жизнеспособной
Уэнди Шерман

Уэнди Шерман . Фото: Pool / Reuters

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала сделку по иранскому атому жизнеспособной. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в интересах Тегерана вернуться в сделку. «Я не считаю, что эта сделка мертва», — отметила она. Она добавила, что данные переговоры «не будут длиться вечно».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может хоть сейчас приступить к обогащению урана до 90 процентов, но не стремится создать ядерное оружие. Роухани отметил, что готов вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если остальные стороны, включая США, также начнут придерживаться соглашения.

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Марина Совина
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