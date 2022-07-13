США назвали сделку по иранскому атому жизнеспособной

Заместитель госсекретаря США Шерман назвала сделку по иранскому атому жизнеспособной

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала сделку по иранскому атому жизнеспособной. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в интересах Тегерана вернуться в сделку. «Я не считаю, что эта сделка мертва», — отметила она. Она добавила, что данные переговоры «не будут длиться вечно».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может хоть сейчас приступить к обогащению урана до 90 процентов, но не стремится создать ядерное оружие. Роухани отметил, что готов вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если остальные стороны, включая США, также начнут придерживаться соглашения.