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Следствие потребовало поместить в СИЗО бывшего замглавы МЧС России

Следствие потребовало поместить в СИЗО экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича
Андрей Гурович

Андрей Гурович. Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Следствие потребовало поместить в СИЗО бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Гуровича обвиняют по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). По ней экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Экс-замглавы МЧС, которого задержали в Москве, вменяют ущерб в 350 миллионов рублей. По предварительным данным, он совершил должностные преступления при строительстве госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Гурович занимал пост замглавы МЧС с 2018 года, он курировал вопросы тылового обеспечения. Его отправили в отставку 25 мая после того, как президент России Владимир Путин представил коллективу нового министра — выходца из ФСО-ФСБ Александра Куренкова.

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Елизавета Новикова
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