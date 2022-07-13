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Отпущенные россиянином сторожевые алабаи набросились на ребенка

В Ленинградской области выпущенные из вольера сторожевые алабаи набросились на ребенка

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В деревне Екатериновка Всеволожского района Ленинградской области выпущенные из вольера сторожевые собаки породы алабай набросились на 11-летнего российского ребенка. Об этом сообщает 78.RU.

По информации издания, ребенок катался на велосипеде возле участка владельца собак, когда тот решил покормить питомцев. Мальчик хотел уехать, но хозяин псов заверил его, что животные не кусаются и не представляют опасности.

«Затем он повернул голову, а собака полетела на него (...) и начала его кусать, повалила на землю. Потом этот пьяный сотрудник, видимо, понял, что произошло, сказал: "Ой, что, она тебя кусает?"» — рассказала изданию мать пострадавшего.

Собака успела нанести ребенку травмы, прежде чем владелец отогнал животное. Мальчику наложили несколько швов, длина одного из них — семь сантиметров.

Как уточняет РЕН ТВ, найти владельца собак не удалось до сих пор.

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Отпущенные россиянином сторожевые алабаи набросились на ребенка
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