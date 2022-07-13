Власти Шри-Ланки объявили режим ЧП в стране

Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП в стране после отъезда президента Раджапаксы

Власти Шри-Ланки объявили режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране после отъезда президента Готабаи Раджапаксы. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Ранилы Викрамасингхе, передает РИА Новости.

«Поскольку президент находится за пределами страны, объявлено чрезвычайное положение, чтобы справиться с ситуацией в стране», — рассказал агентству пресс-секретарь главы кабмина Динук Коломбадж. Власти также заявили о введении комендантского часа в Западной провинции.

При этом «Коммерсантъ» пишет, что протестующие штурмуют офис премьер-министра Шри-Ланки.

Ранее AFP сообщало, что 73-летний Раджапакса покинул страну на фоне массовых акций протеста. Позже уточнялось, что он уехал на Мальдивы. Выборы нового главы государства пройдут в стране 20 июля.

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов.