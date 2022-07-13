Столтенберг призвал страны ЕС не жаловаться и оплачивать помощь Украине

Столтенберг призвал страны ЕС не жаловаться и платить за санкции и помощь Украине

Страны Европейского союза должны перестать жаловаться и продолжить платить за санкции и предоставлять помощь Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Глава Североатлантического альянса призвал европейские страны готовиться к затяжному конфликту. «Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придется платить больше, и надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а они [жители Украины] платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал. Надо готовиться, что это будет долго, это может не закончиться к лету (Столтенберг, скорее всего, оговорился и имел в виду зиму — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что сейчас альянс сконцентрирован на военной помощи Киеву, а не на его присоединении к блоку. Он отметил, что все силы Североатлантического альянса направлены на сохранение независимости Украины. Генсек указал, что военно-политический блок работает над тем, чтобы увеличить поставки тяжелых современных систем вооружений. При этом НАТО не считает себя стороной конфликта на Украине, «поскольку ответственность альянса заключается в обеспечении безопасности граждан и недопущении эскалации».