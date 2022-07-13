Россиянам назвали идеальные для озеленения лоджии растения

Ландшафтный дизайнер Мария Цепкова посоветовала озеленить лоджию бархатцами и земляникой

В середине лета на балконе можно посадить не только цветы, но и некоторые овощи, которые быстро дадут урожай, заявила ландшафтный дизайнер Мария Цепкова. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала россиянам идеальные для озеленения лоджии растения.

Специалистка посоветовала выбирать однолетние культуры, которые не требуют посадки в объемные горшки. По ее словам, отличным выбором для начинающих цветоводов, желающих озеленить лоджии, станут бархатцы, анютины глазки или календулы — эти растения редко болеют, не требуют особого ухода и долго цветут. Идеальна для озеленения лоджии и настурция: почва ей нужна не самая благородная, уход требуется минимальный. В подвесные корзины на балконе можно посадить петунию, но это растение любит заботу: его надо регулярно поливать, раз в месяц подкармливать и опрыскивать в жару, добавила Цепкова.

Если хочется посадить на балконе не цветы, а растения, которые могут дать урожай, ландшафтный дизайнер рекомендовала присмотреться к садовой землянике. Отдавать предпочтение надо мелкоплодным сортам, которые долго цветут и до поздней осени приносят урожай. Также хорошо себя чувствуют в условиях ограниченного пространства и станут настоящим украшением балкона зерновая и спаржевая фасоль, корнишоны и помидоры черри.

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