Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский 83-летний пенсионер убил внука из-за старых обид

Суд арестовал 83-летнего пенсионера из Владимира за убийство внука из-за старых обид

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владимире суд заключил под стражу 83-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 38-летнего внука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 9 июля родственники отдыхали на приусадебном участке. В какой-то момент дед в состоянии алкогольного опьянения и внук стали ссориться, припоминая друг другу старые обиды. После этого пенсионер взял нож и вонзил его в грудь родственнику, который от полученного ранения скончался на месте.

2 июня сообщалось, что в Москвы был задержан 73-летний российский пенсионер, подозреваемый в убийстве знакомого. В ночь на 1 июня в квартире на улице Мусоргского пожилой мужчина поругался со знакомым и, взяв холодное оружие, нанес ему множество колотых ранений в голову и тело, от которых жертва скончалась на месте. После он обманом позвал в помещение двух приятелей, а сам вызвал полицейских. Когда сотрудники прибыли, он обвинил в убийстве гостей.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
США собрались убедить Китай ограничить нефтяные доходы России
Власти заявили о пользе для глаз российской желтой офисной бумаги
Аксенов показал снятое незадолго до избиения контрактника в Судаке видео
Названы самые опасные симптомы оспы обезьян
Умер художник-концептуалист Андрей Филиппов
ЕС осудил решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины
Кадыров рассказал о присвоении Путиным ордена его соратнику
Третьяк отреагировал на подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом»
«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с поставками газа в Европу
Мужчина голыми руками схватил огромную кобру и умер от ее укуса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.