Российский 83-летний пенсионер убил внука из-за старых обид

Суд арестовал 83-летнего пенсионера из Владимира за убийство внука из-за старых обид

Во Владимире суд заключил под стражу 83-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 38-летнего внука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 9 июля родственники отдыхали на приусадебном участке. В какой-то момент дед в состоянии алкогольного опьянения и внук стали ссориться, припоминая друг другу старые обиды. После этого пенсионер взял нож и вонзил его в грудь родственнику, который от полученного ранения скончался на месте.

2 июня сообщалось, что в Москвы был задержан 73-летний российский пенсионер, подозреваемый в убийстве знакомого. В ночь на 1 июня в квартире на улице Мусоргского пожилой мужчина поругался со знакомым и, взяв холодное оружие, нанес ему множество колотых ранений в голову и тело, от которых жертва скончалась на месте. После он обманом позвал в помещение двух приятелей, а сам вызвал полицейских. Когда сотрудники прибыли, он обвинил в убийстве гостей.