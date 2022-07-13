Стала известна реакция тренера «Зенита» на лишение всех титулов на Украине

Футболист Поваров заявил, что Тимощук после лишения титулов на Украине держит себя в руках

Бывший футболист молодежного состава «Зенита» Никита Поваров рассказал о реакции тренера команды Анатолия Тимощука на то, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила его всех титулов. Об этом стало известно «Спорт День за Днем».

Спортсмен вспомнил, что отправил Тимощуку несколько сообщений со словами поддержки. «Он ответил: "Да все фигня, Никитос! Справимся, прорвемся!" (...) Я не помню, чтобы он был грустным, несмотря ни на что. Работа отвлекает его от ситуации. Он держит себя в руках — не отвечает на провокации», — поделился подробностями Поваров.

УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии 11 марта. У украинца, который в настоящее время работает помощником главного тренера «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.