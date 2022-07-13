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В Британии определили лидера первого тура выборов премьера

Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак победил в первом туре выборов на пост премьера
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак набрал 88 голосов и стал лидером в первом туре выборов на пост премьер-министра страны. До второго тура не допущены бывший глава МИД Джереми Хант и действующий глава Минфина Надим Захави. Об этом сообщил телеканал Sky News.

До второго тура выборов помимо Риши Сунака, который победил в первом туре, допущены еще пять кандидатов: замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Окончательный список кандидатов Консервативной партии Британии на пост премьер-министра страны был определен 12 июля. Внеочередные выборы были инициированы после отставки Бориса Джонсона, который покинул должность 7 июля из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон будет выполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера партии.

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Дмитрий Сотак
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