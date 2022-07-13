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Пожилая россиянка провалилась в яму и пролежала там четыре дня

Пенсионерка под Североуральском провалилась в яму и погибла, ее тело пролежало там 4 дня
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: страница «[ТС] ТИПИЧНЫЙ СЕВЕРОУРАЛЬСК™» во «ВКонтакте»

Пенсионерка в поселке Третьем Северном под Североуральском Свердловской области провалилась в яму и погибла, ее тело пролежало там четыре дня. Об этом сообщается на портале E1.

Пожилая россиянка упала в яму на месте снесенного дома. Прохожие заметили голову женщины, лежащей в яме, и вызвали медиков и спасателей.

Прибывшие представители экстренных служб долго разбирались, как доставать мертвую женщину. На кадрах от очевидцев событий можно заметить, что яма поросла густой травой. По одной из версий, уральская пенсионерка могла поскользнуться на грязи и угодить в яму.

Региональное следственное управление уже организовало проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пенсионерка погибла из-за выброшенного жильцами многоэтажки кресла.

Полицейские выяснили, что жильцы съемной квартиры, расположенной на седьмом этаже, выбрасывали из окна старую мебель. Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой.

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Анна Щербакова
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