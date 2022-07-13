«Роснефть» представила главе Ленобласти отель на берегу Ладожского озера

«Роснефть» презентовала отельный комплекс «Владимировский» на берегу Ладожского озера

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки по региону посетил многофункциональный гостиничный комплекс «Владимировский», построенный компанией «Роснефть». Он был возведен в конце 2021 года и уже стал популярным туристическим местом.

«Ленинградская область входит в 5-ку наиболее привлекательных регионов туристического направления. В бухте «Владимировская» компания «Роснефть» создала развитую инфраструктуру мирового уровня для комфортного путешествия по Ленинградской области, — заявил Александр Дрозденко.

Береговая инфраструктура отельного комплекса позволяет безопасно и комфортно добраться до Коневского Рождество-Богородичный монастыря — одного из старейших в России. Его основал преподобный Арсений Коневский в 1393 году. Святыню дважды захватывали шведы и владели ей вплоть до окончания Северной войны. Окончательно Россия вернула себе монастырь в августе 1944 года. В 2016 году «Роснефть» взяла на себя все строительные и восстановительные работы. Высококлассные специалисты, художники и реставраторы трудились над проектом пять лет. В результате монастырский комплекс полностью отреставрирован и обеспечен современной транспортной, энергетической, телекоммуникационной и хозяйственно-бытовой инфраструктурой.

От пассажирского речного вокзала в бухте Владимировская до острова курсируют катамаран «Святой Князь Владимир», катер «Святой Арсений» и два судна на воздушной подушке. Всю технику для навигации также закупила «Роснефть».

«Новый проект компании рассчитан, в первую очередь, на туристов. На острове Коневец в 8 километрах от отеля находится Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, построенный в XIV веке. Кроме того, поблизости с отелем расположен ряд популярных исторических мест, что тоже обеспечит дополнительный поток сезонных туристов», — отметил директор департамента управления операционной деятельностью региональных продаж НК «Роснефть» Алексей Шабалин.

Отель «Владимировский» включает четырехзвездочный отель, SPA-центр, банный комплекс, кемпинг для автодомов и упомянутый речной вокзал. Рядом с гостиницей находится плавучая АЗС для водного транспорта и современная автозаправочная станция нового формата, где можно заправить автомобиль любым видом топлива.

Как отметил Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер», в последнее время в России успешно формируется современный тренд на развитие многофункциональных автозаправочных комплексов. «Появление нового формата АЗС с расширенным набором клиентского сервиса решает сразу несколько задач. Во-первых, это — создание комфортной инфраструктуры для развития внутреннего туризма, во-вторых — это повышение рентабельности АЗС, так как в последние годы реализация топлива не самый выгодный бизнес. Создание подобных комплексов дает ориентир в том числе и независимым сетям какой должна быть современная заправочная станция. Заправочный комплекс "Роснефти" в бухте Владимировская — это как раз яркий пример синергии развития туристических маршрутов и сопутствующего клиентского сервиса нового формата. Здесь можно не только заправить автомобиль топливом или зарядить электромобиль, но и приобрести необходимые сопутствующие товары, пообедать, отдохнуть после долгого пути или даже переночевать в отельном комплексе, который стоит рядом с АЗС», — добавил он.

В комплексе расположено 146 номеров различной категории, в том числе семь — для маломобильных групп населения и клиентов с домашними животными, ждут новых постояльцев.

Гостиница также позволяет проводить деловые и корпоративные мероприятия. Для этого предусмотрены два комфортабельных конференц-зала «Коневец» и «Владимировский» вместимость от 50 до 128 человек. Отдельная переговорная комната на 20 персон идеально подходит для бизнес-встреч. Все помещения оснащены высокоскоростным беспроводным интернетом и современным мультимедийным оборудованием.

Комментируя созданный комплекс, председатель правления Российского Центра экологической политики и культуры Михаил Буденков отметил, что проект «Роснефти» действительно интересен с точки зрения развития внутреннего туризма. «Компания подошла комплексно к решению вопроса привлечения туристов в Приозерский район Ленинградской области. Это как раз ровно середина пути между Санкт-Петербургом и Карелией — одним из самых популярных направлений для путешественников. Здесь действительно большое количество интересных исторических мест. С недавних пор на туристической карте стала доступна и новая точка — Коневский монастырь - один из древнейших в России. Кстати его также восстановила нефтяная компания, как и всю сопутствующую береговую инфраструктуру. Раньше, чтобы совершить поездку по Ладоге и добраться до святыни, паломникам приходилось потратить несколько дней. Сейчас же это путешествие занимаем всего несколько часов.

Именно отсюда можно отправиться на остров Коневец или Валаам по воде или же начать свое путешествие на автомобиле по региону. Очевидно, что такие масштабные проекты формируют и развивают туристическую экосистему России и соответствуют национальным приоритетам», — заключил он.