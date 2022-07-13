В России увеличилось число молодых водителей

«Росгосстрах»: в России увеличивается число молодых страхователей и водителей

В России с каждым голом увеличивается число молодых водителей. Год от года стабильно растет как количество 18-летних страхователей, так и число допущенных к управлению автомобилем в этом возрасте. Об этом свидетельствует статистика «Росгосстраха», копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики подсчитали, что с июня 2020 года по июнь 2021-го 18-летних автомобилистов, оформивших полис ОСАГО, стало на 25 процентов больше. Стоимость ОСАГО для 18-летних страхователей в «Росгосстрахе» за последний год снизилась — если в июне 2021 года она составляла 11 124 рубля, то сейчас — 10 175 рублей.

Чаще всего 18-летние автомобилисты страховали ОСАГО для управления машинами российского производства. Тройку лидеров ВАЗ 2114/2115, ВАЗ 2110/2111/2112 и «Лада Приора». В пятерку популярных моделей у девушек также входят «Калина» и «Гранта», а у юношей — ВАЗ 2107 и ВАЗ 2109. При этом в топ-10 у мужчин не оказалось ни одной иномарки, а у девушек десятку замыкают «Hyundai Solaris» и «Ford Focus».

Ранее для снижения риска аварий на дорогах в России предложили вернуть маркировку новичков соответствующими знаками, а также ввести ответственность за агрессивное вождение.

