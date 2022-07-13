Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Защита московского депутата Яшина обжалует его арест по делу о фейках

Адвокат Прохоров заявил, что защита обжалует арест муниципального депутата Ильи Яшина
Илья Яшин

Илья Яшин. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Защита обжалует арест муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина, которого подозревают в распространении фейков о российской армии. Об этом заявил его адвокат Вадим Прохоров, передает РИА Новости.

В рамках заседания в Басманном суде Москвы защита просила избрать в отношении Яшина меру пресечения в виде домашнего ареста, настаивая, что депутат не собирается скрываться.

В отношении Яшина возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Росси»). 13 июля суд арестовал его на два месяца.

Из материалов дела следует, что выпущенный депутатом на YouTube ролик о событиях в Буче способствовал росту напряженности в обществе.

28 июня Яшин был арестован на 15 суток за неповиновение полицейскому.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах
Российскому подростку дали шесть лет колонии за убийство 14-летней девушки
Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН
52-летняя Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты
В ЛНР сообщили о заходе союзных сил на окраины Соледара
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Польша смогла почти полностью заполнить газохранилища
Москвичей вновь предупредили о непогоде
Бочку редкого виски продали за миллиард рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.