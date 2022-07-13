Защита московского депутата Яшина обжалует его арест по делу о фейках

Адвокат Прохоров заявил, что защита обжалует арест муниципального депутата Ильи Яшина

Защита обжалует арест муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина, которого подозревают в распространении фейков о российской армии. Об этом заявил его адвокат Вадим Прохоров, передает РИА Новости.

В рамках заседания в Басманном суде Москвы защита просила избрать в отношении Яшина меру пресечения в виде домашнего ареста, настаивая, что депутат не собирается скрываться.

В отношении Яшина возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Росси»). 13 июля суд арестовал его на два месяца.

Из материалов дела следует, что выпущенный депутатом на YouTube ролик о событиях в Буче способствовал росту напряженности в обществе.

28 июня Яшин был арестован на 15 суток за неповиновение полицейскому.