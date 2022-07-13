У покинувшего КХЛ финского клуба возникли проблемы из-за России

В Финской хоккейной лиге заявили, что «Йокериту» необходимо избавиться от связей с КХЛ

У финского клуба «Йокерит», покинувшего Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в прошлом сезоне, возникли проблемы с вступлением в Финскую хоккейную лигу из-за связей с Россией. Об этом сообщает Italehti.

Президент Финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунен заявил, что команде необходимо избавиться от финансовых и имущественных связей с КХЛ. «Заявка пройдет через плотное сито правил. У нас есть четкие и однозначные критерии, которые должны быть соблюдены. Мы не допустим каких-либо связей с Россией», — рассказал глава организации.

5 апреля «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также говорилось, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги.

Команда выступала в КХЛ с сезона-2014/2015. За это время финнам дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.