Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо Бт
Сегодня
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шахтёр С
Сегодня
20:00 (Мск)
Марибор
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Сегодня
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
ЧФР Клуж
Сегодня
21:30 (Мск)
Пюник
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

У покинувшего КХЛ финского клуба возникли проблемы из-за России

В Финской хоккейной лиге заявили, что «Йокериту» необходимо избавиться от связей с КХЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Getty Images

У финского клуба «Йокерит», покинувшего Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в прошлом сезоне, возникли проблемы с вступлением в Финскую хоккейную лигу из-за связей с Россией. Об этом сообщает Italehti.

Президент Финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунен заявил, что команде необходимо избавиться от финансовых и имущественных связей с КХЛ. «Заявка пройдет через плотное сито правил. У нас есть четкие и однозначные критерии, которые должны быть соблюдены. Мы не допустим каких-либо связей с Россией», — рассказал глава организации.

5 апреля «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также говорилось, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги.

Команда выступала в КХЛ с сезона-2014/2015. За это время финнам дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
Россиянам объяснили опасность попыток «сидеть на одних яблоках» ради похудения
ВОЗ призвала вернуть масочный режим из-за омикрон-штамма
На ремонт символа Петербурга потратят сотни миллионов рублей
Раскрыт секрет стройности Меган Маркл
В НАТО заявили о несконцентрированности на присоединении Украины к альянсу
Литве посоветовали вспомнить историю, чтобы не допустить ее повторения
Мать Нарцисса выдвинула версию об убийстве сына и вновь перенесла его похороны
Женщина узнала о скорой смерти через месяц после свадьбы
У покинувшего КХЛ финского клуба возникли проблемы из-за России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.