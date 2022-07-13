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Кремль переадресовал вопрос по украинскому зерну в Минобороны

Песков заявил, что информация о переговорах по украинскому зерну будет по линии Минобороны

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переговорах по украинскому зерну в Министерство обороны. Об этом в среду, 13 июля, сообщает ТАСС.

«Работа ведется, она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что 13 июля в Стамбуле военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН обсудят решение проблемы вывоза украинского зерна.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил с ним украинский кризис.

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Евгения Куликова
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