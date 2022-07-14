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В Венесуэле назвали власти США «преступной бандой»

Депутат Ортега назвал власти США преступной бандой после слов Болтона о переворотах
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Депутат Национальной ассамблеи от Единой социалистической партии Венесуэлы Сауль Ортега прокомментировал признание экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других государствах. Его слова приводит РИА Новости.

Ортега назвал власти США преступной бандой и добавил, что слова Болтона доказывают это утверждение.

«Это банда преступников, что доказывается признанием Болтона, как и признаниями других официальных лиц, которые даже опубликовали книги, в которых они берут на себя ответственность за планирование убийств, антидемократических переворотов, нарушений прав человека, использования наркотрафика в своих целях», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что благодаря заявлению Болтона можно не ждать 50 лет, после течения которых документы о преступлениях американских властей рассекретят.

«У них есть криминальное прошлое, а Болтон привлекает внимание к тому, что он является частью этой шайки и что различные администрации Соединенных Штатов — это просто криминальные клики, которые входят в число гегемонистских и нарушающих границы сил», — отметил Ортега.

Депутат добавил, что признание Болтона служит весомым аргументом, чтобы он сам, экс-президент США Дональд Трамп и его администрация сидели на скамье подсудимых. По его мнению, чиновники и представители правительства действующего главцы государства Джо Байдена также должны предстать перед Гаагским трибуналом за военные преступления.

Экс-посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался, что участвовал в планировании госпереворотов за рубежом. По его словам, противостояние оппозиции в Венесуэле завершилось неудачей. Кроме того, политик назвал Трампа недостаточно компетентным для осуществления «тщательно спланированного государственного переворота».

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Марина Совина
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