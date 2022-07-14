Президент России Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов

Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России банка данных экстремистских материалов. Соответствующий документ в четверг, 14 июля, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в банк будут вноситься копии решений суда о признании информации экстремистской, а также сами материалы с ней. Доступ к ним будут иметь должностные лица органов, занимающихся противодействием экстремистской деятельности.

Закон также предусматривает создание реестра лиц, которые причастны к работе экстремистских организаций. Он будет служить для проверки достоверности информации, предоставленной кандидатами на выборах, по запросу избирательных комиссий. Кроме того, в систему включат информацию о членах террористических организаций, которых таковыми признал суд.

Согласно документу, оператором базы данных выступит Минюст России. Данные для внесения в систему будут направляться в ведомство из МВД и Федеральной налоговой службы.

14 июля Путин также подписал документ, который обобщает действующие нормы об иноагентах. Закон вступит в силу 1 декабря 2022 года и будет контролировать деятельность лиц, которые находятся под иностранным влиянием.