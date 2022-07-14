Создан способный избегать перегрева электродвигатель

NewAtlas: Mahle создала электродвигатель, работающий с пиковой нагрузкой без перегрева

Немецкая компания Mahle создала электродвигатель, который может работать под нагрузкой свыше 90 процентов и не перегреваться. Об этом сообщает издание NewAtlas.

По словам журналистов, современные электродвигатели приходится ограничивать в мощности, чтобы не допустить перегрева. Новаторский двигатель Mahle с «превосходным непрерывным крутящим моментом» (SCT) способен непрерывно работать под нагрузкой свыше 90 процентов и избегать перегрева.

Специалисты объяснили, что, например, двигатель электромотоцикла Ox Patagonia при максимальной нагрузке и мощности 11 киловатт настолько плохо охлаждается, что может работать с показателем шесть киловатт, что составляет 55 процентов от пиковой мощности. В электродвигателе Mahle используется система охлаждения, которая всасывает масло через центральный впуск, а затем использует центробежную силу вращающегося ротора, чтобы прокачивать его вокруг катушек статора. Отводимое тепло может быть собрано для использования в других узлах автомобиля или отведено через радиатор.

Результатом работы, по словам инженеров компании, стал исключительно компактный, легкий и эффективный электродвигатель, способный работать с мощностью, близкой к максимальной. Такой двигатель может тянуть большой электрический грузовик по длинному крутому горному перевалу, не теряя мощности, или выдерживать серьезные нагрузки на гоночной трассе в спорткаре.

В середине июня представители Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» рассказали о создании самого маленького в мире бесколлекторного электродвигателя. По словам специалистов, разработанные ими технологии пользуются спросом в различных отраслях промышленности.